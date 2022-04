Spinazzola, Serie A, Ronaldo e Djokovic: le ultimissime

Spinazzola: "Ho anche pianto". Gli arbitri della 33\a giornata. Ronaldo parla della lotta scudetto. Djokovic eliminato a Montecarlo

ROMA - "Ho passato momenti in cui dicevo che non sarei tornato più veloce come prima, non riuscirò a fare determinate cose come prima, perché vedevo tutto buio e tutto nero". Così il giocatore della Roma, Leonardo Spinazzola, ha parlato dei momenti difficili passati dopo l'infortunio all'Europeo. Daniele Chiffi di Padova è l'arbitro designato per Milan-Genoa, gara valida per la 14/a giornata di ritorno del campionato di serie A in programma venerdì 15 aprile alle 21. "Ho tantissimi bei ricordi, ma ciò che mi stupisce ogni volta è l'affetto della gente ovunque io vada. Trovo sempre molto rispetto da parte di tutti. I risultati sportivi, le conquiste sia con il Brasile che con le squadre di club: è stata una vita sportiva bellissima. Ora voglio ripetermi come presidente". Così Ronaldo 'il Fenomeno', in un'intervista esclusiva a Sky Sport. Esordio con eliminazione per il n.1 al mondo, Novak Djokovic, dal torneo di Montecarlo, primo Masters 1000 stagionale sulla terra rossa. Il serbo, che non scendeva in campo per un match da oltre 45 giorni - perse a Dubai con Jiri Vesely, è stato battuto in tre set dal 22enne Alejandro Davidovich Fokina, n.46 Atp. Lo spagnolo si è imposto col punteggio di 6-3, 6-7, 6-1, in poco più di tre ore di gioco. Ascolta le news del pomeriggio