Atletico Madrid, Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco: le ultimissime

Simeone deve ribaltare l'1-0 dell'andata. Liverpool ad un passo dalle semifinali. Bene Ancelotti, Bayern eliminato

ROMA – Ultimo atto questa sera delle semifinali di Champions spicca la sfida tra Atletico Madrid e Manchester City, Simeone dovrà ribaltare l'1-0 subito in Inghilterra. Nell'altro match tutto facile per il Liverpool che ospiterà il Benfica dopo il 3-1 ottenuto in Portogallo. Ieri negli altri due match, clamoroso quanto successo al Santiago Bernabeu dove il Real Madrid rimonta, soffre e si qualifica. Esulta anche il Villarreal che fa la storia e dopo 16 anni torna a giocarsi una semifinale di Champions League. Eliminato per il secondo anno di fila a un passo dalle migliori quattro il Bayern Monaco, che comanda per tutta la partita, domina, ma segna solo con Lewandowski e nel finale viene beffato da Chukwueze, appena entrato.