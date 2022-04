Bodo, Benzema, Atalanta e Gosens: le ultimissime

Confermata la squalifica di Knutsen. Benzema si candida per il Pallone d'Oro. Gasperini sogna la semifinale. Ufficiale il riscatto di Gosens

ROMA - La Corte d'appello della Uefa ha respinto il ricorso presentato dal Bodo/Glimt contro la squalifica dell'allenatore Kjetil Knutsen. Un altro gol decisivo ieri sera in Champions League e l'eliminazione di un possibile rivale come Robert Lewandowski del Bayern sono due forti argomenti a favore di una ipotesi più che legittima sostenuta oggi dai media spagnoli: Karim Benzema è il grande favorito per conquista del Pallone d'Oro 2022. "Quella di domani è la partita decisiva. Deve uscire un vincitore, nei 90 minuti, ai supplementari, o ai rigori. Per noi sarebbe importante raggiungere questo traguardo che sarebbe storico". Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del ritorno dei quarti di Europa League con il Lipsia. Robin Gosens è un giocatore dell’Inter. No, non si tratta di una notizia vecchia di tre mesi, quando i campioni d’Italia chiusero il mercato di gennaio 2022 con l’acquisto a sorpresa dell’esterno tedesco dell’Atalanta. L’affare, infatti, portato a termine a fine gennaio con la formula del prestito, si è trasformato in acquisto a titolo definitivo da parte dell’Inter. Ascolta le news della mattina