Inter, Roma, plusvalenze e Montecarlo: le ultimissime

ROMA - Il Collegio di garanzia presso il Coni ha respinto i ricorsi presentati contro mancata disputa di Bologna-Inter e Atalanta-Torino, contro il risultato di Udinese-Atalanta e contro la riduzione della squalifica ai medici della Lazio per la violazione dei protocolli Covid. Inter e Atalanta chiedevano la vittoria a tavolino per le prime due partite, non giocate per Covid; l'Udinese invece la ripetizione della partita giocata e persa 6-2. “Mi aspetto di vincere, di andare in semifinale”. Josè Mourinho non si nasconde alla vigilia della gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League. Contro il Bodo/Glimt la sua Roma deve rimontare il 2-1 dell'andata, ma il tecnico portoghese è ottimista. Ritmi serrati e sentenza in primo grado attesa già per venerdì. Il processo sportivo sul caso plusvalenze che coinvolge undici società vivrà un'altra giornata campale domani giovedì, quando sono in programma - tra le altre - le audizioni di Juventus e Napoli. Doppia soddoisfazione in casa azzurra al Masters 1000 di Montecarlo, ben due gli italiani che volnao agli ottavi: si tratta di Jannick Sinner e Lorenzo Musetti. Ascolta le news del pomeriggio