Roma, Atalanta, Manchester City e Liverpool: le ultimissime

Roma e Atalanta a caccia delle semifinali in Conference ed Europa League. Il quadro delle semifinali di Champions

ROMA - La Roma va a caccia delle semifinali di Conference League, da ribaltare il 2-1 rimediato all'andata contro il Bodo, dalla sua parte i giallorossi avranno uno stadio Olimpico sold out. Caccia alle semifinali ma di Europa League anche per l'Atalanta di Gasperini che invece ospiterà il Lipsia. Manchester City e Liverpool conquistano le semifinali di Champions League. Due pareggi nel ritorno dei quarti di finale: i Citizens non vanno oltre lo 0-0 in casa dell'Atletico Madrid in una gara difficile e dal finale incandescente, con tanto di rissa in campo (e poi nel tunnel che porta agli spogliatoi), espulsione e un interminabile recupero (13'), mentre i Reds fanno 3-3 contro i portoghesi del Benfica che hanno provato a ribaltare il risultato nonostante il 3-1 subito nella gara di andata. Ora sulla strada di Guardiola c'è il Real Madrid, mentre su quella di Klopp lo straordinario Villarreal. Ottomila tifosi sono accorsi allo stadio 'Franchi' per assistere questo pomeriggio all'allenamento della Fiorentina, che la società, d'accordo con l'allenatore Vincenzo italiano, ha deciso di far svolgere a porte aperte.