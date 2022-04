Roma, Lazio, plusvalenze e Sinner: le ultimissime

Roma in semifinale, Atalanta eliminata. La Lazio accelera per Romagnoli. Juventus e Napoli smontano la teoria della Procura. Sinner ai quarti

ROMA - La Roma stende il Bodo 4-0 nel ritorno dei quarti di finale di Conference League e vola in semifinale dove affronterà il Leicester. Protagonista della serata zaniolo autore di una tripletta, a sbloccare cio aveva pensato il solito Abraham. L'Atalanta invece perde in casa contro il Lipsia 1-0 e viene eliminata ai quarti di Europa League. La trattativa per Romagnoli sta per entrare nel vivo: domani l'incontro della Lazio di Loriro con l’entourage del difensore. Nessuna plusvalenza fittizia, ma una valutazione errata da parte della procura Figc basata su parametri che non corrispondono al reale valore dei giocatori. Juventus e Napoli scelgono una linea simile per rispondere alle accuse che sono state mosse ai due club e ai loro massimi dirigenti nel processo sportivo sulle plusvalenze davanti al Tribunale federale nazionale della Figc. Jannik Sinner conquista un posto nei quarti di finale del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale. Niente da fare invece per Lorenzo Musetti eliminato dall'argentino Diego Schwartzman. Ascolta le news del pomeriggio