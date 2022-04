Var, Sarri, Dionisi e Cuadrado: le ultimissime

Il Video Assistant Referee arriva anche in Conference. L'allenatore toscano vuole Loftus-Cheek. Il tecnico neroverde annuncia gli indisponibili. Il colombiano rinnova con la Juv

Arriva il Var anche in Conference. Fino alle semifinali, tutte le partite di questa competizione europea sono state caratterizzate dall'assenza del Var. La grande novità, invece, delle semifinali della nuova competizione europea è proprio l'introduzione del Var a partire da Feyenoord-Marsiglia e Leicester-Roma, andata delle semifinali in programma il prossimo 28 aprile, fino alla finale a Tirana in Albania.

Occhi in Premier. Le prime manovre per il nuovo centrocampo della Lazio passano dall’Inghilterra. Sarri, un anno dopo, spera di riuscire ad avere Loftus-Cheek, mezzala del Chelsea, 26 anni. Lo aveva indicato appena arrivato, l’ha chiesto di nuovo alla Lazio e la società ha mosso dei passi per sondare la fattibilità dell’operazione. È in scadenza nel 2024, potrebbe muoversi in prestito o con un prezzo misurato. È uno degli indiziati per sostituire Milinkovic Savic.

L'allenatore neroverde Alessio Dionisi è intervenuto nella conferenza stampa che precede la trasferta di Cagliari: "In mezzo al campo rientrano Frattesi e Matheus Henrique . Muldur è squalificato, in avanti torna Djuricic, sono molto contento di questo. Non ci sarà Berardi ma sarà egregiamente sostituito”

La Juventus ha annunciato il rinnovo di Juan Cuadrado fino al 2023. Il matrimonio tra l'esterno colombiano e il club bianconero durerà per un'altra stagione: l'ufficialità è arrivata in una nota diffusa dalla società piemontese.