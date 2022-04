Inter, Milan, 33esima giornata e City-Liverpool: le ultimissime

Ok Inter e Milan negli anticipi. Oggi sei gare di Serie A, lunedì Napoli-Roma. In FA Cup c'è City-Liverpool

Nella giornata di ieri si sono giocati i due anticipi della 33esima giornata del campionato di Serie A. Terza vittoria consecutiva per l'Inter, che continua la corsa scudetto superando in trasferta lo Spezia dell'ex Thiago Motta. In serata il Milan ha risposto all'Inter e si è ripreso la vetta della classifica, salendo a 71 punti (anche se i nerazzurri devono sempre recuperare la famosa gara contro il Bologna).Altre sei partite in programma oggi: la 33esima si chiuderà poi nel lunedì di Pasquetta con il big match Napoli-Roma in programma alle 19:00 al San Paolo. In mezzo a tanta Serie A, da segnalare oggi l’ennesimo capitolo della saga Guardiola contro Klopp, nello specifico Manchester City contro Liverpool.