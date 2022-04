Salernitana, Udinese, Cagliari e Tottenham: le ultimissime

Colpo Salernitana a Marassi. Poker dell'Udinese all'Empoli. Il Cagliari batte il Sassuolo. Il Tottenham perde in casa

Colpo della Salernitana che torna a vincere dopo più di tre mesi. La squadra di Nicola si è imposta per 2-1 al Ferraris contro la Sampdoria. L’Udinese non si ferma più: terza vittoria consecutiva per i friulani. Alla Dacia Arena l’Empoli si è arreso alla squadra di Cioffi (3-1). Nella gara giocata alle 12:30 colpo salvezza del Cagliari che, dopo cinque sconfitte consecutive, ha battuto 1-0 il Sassuolo grazie al gol di Deiola in chiusura di primo tempo. Sempre all’ora di pranzo, ma in Premier League, passo falso del Tottenham, che scivola in casa contro il Brigthon.