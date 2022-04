Lazio, Juve, Fiorentina e Liverpool: le ultimissime

Immobile e Vlahovic allo scadere. Fiorentina ok. Liverpool in finale di FA Cup

Ieri sera all’Olimpico la Lazio ha sfidato il Torino. La squadra di Sarri deve ringraziare il solito Ciro Immobile, ancora in gol dopo la tripletta al Genoa, che ha pareggiato l’incontro al 92esimo su assist di Milinkovic. Nella sfida giocata alle 18:30 all’Allianz Stadium, la Juventus non è andata oltre il pareggio contro l’ottimo Bologna dell’ultimo periodo. La squadra di Mihajlovic sfiora l’impresa a Torino, andando in vantaggio al 52esimo con Arnautovic per poi essere raggiunta solo in pieno recupero dalla 23esima firma in campionato di Dusan Vlahovic. Poco prima, alle 16:30 al Franchi, altra vittoria per la Fiorentina di Italiano, al terzo successo consecutivo. La Viola inguaia il Venezia di Zanetti, grazie a una rete di Torreira al 30esimo, che fissa il punteggio sull’1-0. Dopo lo spettacolo offerto domenica scorsa all’Etihad in Premier League, match terminato 2-2, Manchester City e Liverpool si sono affrontate ieri a Wembley nella semifinale di FA Cup. La squadra di Klopp ha battuto i Citizens 3-2 ed è tornata in finale della coppa nazionale 10 dopo l’ultima volta.