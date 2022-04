Roma, Atalanta, Coppa Italia e Real Madrid: le ultimissime

Oggi Napoli-Roma e Atalanta-Verona. Domani Milan-Inter che vale la finale di Coppa Italia. Real ad un passo dal titolo

ROMA – Si chiude con il botto questa 33ª giornata di Serie A: alle 19 infatti il Napoli ospiterà la Roma, entrambe a caccia di punti una per lo scudetto, l'altra per consolidare la qualificazione in Europa League e sognare la Champions. Alle 21 invece Atalanta-Verona. Le probabili formazioni. Vigilia di semifinale di ritorno di Coppa Italia che si apriranno con l'atteso derby tra Milan e Inter dopo lo 0-0maturato nella sfida di andata. Nuova impresa per il Real Madrid, che sbanca il Sanchez Pizjuan e ricaccia a -15 punti l’abbattutissimo Siviglia, l’Atletico e il Barça atteso dal posticipo con il Cadice. 35ª Liga ad un passo per Modric e compagni.