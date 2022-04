Inter, Napoli, Fenandes e Torino: le ultimissime

Inzaghi presenta Milan-Inter. Spalletti perde Ospina. Incidente stradale per Fernandes. Lutto in casa granata

ROMA - "L'Inter arriva alla semifinale carica e motivata. Sappiamo l'importanza della sfida, quello che rappresenta per i nostri tifosi e la società . Arriviamo da tre vittorie consecutive, stiamo preparando molto bene la partita". Così il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan. Il Napoli dovrà fare a meno di David Ospina nel match di stasera contro la Roma. Il portiere, fa sapere il club partenopeo, ha lasciato il ritiro della squadra per sintomi influenzali. Il centrocampista del Manchester United Bruno Fernandes è rimasto coinvolto in un incidente stradale questa mattina, alla vigilia dello scontro di Premier League con il Liverpool. E' morto a 83 anni Piero Scesa, terzino del Torino negli Anni Sessanta. Ascolta le news della mattina