Roma, Atalanta, Ronaldo e Ancelotti: le ultimissime

Napoli addio sogni scudetto. Atalanta in caduta libera. Dramma per CR7. Ancelotti manda messaggi d'amore al Milan

ROMA – Game Over. Il Napoli viene riagguantato dalla Roma e dice addio ai sogni scudetto. Allo stadio Maradona finisce 1-1. Il Napoli scivola a -4 dal Milan capolista e a due lunghezze dall’Inter seconda, che ha sempre una partita da recuperare (mercoledì 27 a Bologna). Ancora una sconfitta per l'Atalanta fermata in casa dal Verona. Dramma per Cristiano Ronaldo che su Instagram ha annunciato di aver perso uno dei due gemelli, che il portoghese e la compagna Georgina aspettavano. Il piccolo è scomparso dopo il parto. “Il Milan è una delle poche squadre che ho nel cuore perché mi ha cresciuto: non come giocatore, ma come allenatore. Ne parlerò il giorno in cui chiuderò con il Real Madrid. Ma se chiuderò con il Real tra 20 anni penso che potrò andare in pensione invece che andare al Milan...". Dai microfoni di Radio Rai Carlo Ancelotti fa un bilancio della sua carriera di allenatore che lo ha visto vincere ovunque, eccetto gli anni alla Juve. Ascolta le news del pomeriggio