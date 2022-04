Coppa Italia, Roma, Lazio e Barcellona: le ultimissime

Inter-Milan per decidere la prima finalista. La rabbia di Mourinho e dei tifosi della Lazio. Altra sconfitta per il Barça

ROMA – Verso l'ultimo atto della Coppa Italia: questa sera l'atteso derby Inter-Milan che vale la finale, all'andata è finita 0-0 dunque è ancora tutto apertissimo. La rabbia di Mourinho dopo il pareggio al Maradona contro il Napoli: “Abbiamo il diritto di giocare per vincere le partite e oggi non sembrava". Contro il Milan la Lazio rischia di restare da sola. In quella che sarà la gara più importante in chiave corsa all'Europa la squadra di Sarri potrebbe giocare in uno stadio Olimpico pieno di tifosi rossoneri. La scintilla i prezzi decisi per la gara del 24 aprile che ha fatto esplodere la polemica con il duro comunicato die tifosi della Nord che hanno deciso di disertare lo stadio per protesta. Secondo sconfitta consecutiva al Camp Nou per il Barcellona, che dopo il brutto Ko di giovedì scorso contro l'Eintracht Francoforte in Europa League, cede anche davanti al Cadice in campionato.