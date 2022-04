Inter, Juventus, Ronaldo e Mourinho: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Inzaghi vola in finale di Coppa Italia, domani tocca ad Allegri. Commozione ad Anfield. Il tecnico della Roma al Bambino Gesù

ROMA - L'Inter stende il Milan con un sonoro 3-0 e vola in finale di Coppa Italia. Domani toccherà alla Juventus che cerca la 21ª finale di Coppa Italia della propria storia, la settima nelle ultime otto edizioni. All'"Allianz Stadium" la squadra di Allegri dovrà difendere la vittoria per 1-0 conquistata all'andata al "Franchi" contro la Fiorentina. L'Anfield Road si stringe intorno a Cristiano Ronaldo. Al settimo minuto della sfida tra il Liverpool e il Manchester United, valevole per il recupero della trentesima giornata della Premier, l'intero impianto inglese ha tributato un sentito applauso al portoghese, che ieri ha vissuto il dramma della scomparsa di uno dei due gemelli, dati alla luce dalla moglie Georgina. Lodevole iniziativa di Roma Cares che ha coinvolto anche José Mourinho. Grazie all'iniziativa 'Toys Day' i piccoli pazienti del Bambino Gesù hanno avuto la possibilità di incontrare il tecnico giallorosso.