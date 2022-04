Juventus, Lazio, Napoli e Pelè: le ultimissime

Ultimo atto delle semifinali di Coppa Italia. Lotito interviene sulla polemica del caro biglietti. Incontro De Laurentiis-Spalletti. Nuovo ricovero per Pelè

ROMA – Si chiudono le semifinali di Coppa Italia. L'Inter è la prima finalista, la seconda uscirà dalla sfida di questa sera tra Juventus e Fiorentina, si parte dall'1-0 bianconero maturato al Franchi. Le probabili formazioni. “Il danno viene fatto alla Lazio, non certo a me”. Così il presidente della Lazio Caludio Lotito risponde alla protesta dei tifosi che a causa dei prezzi troppo alti per la sfida contro il Milan hanno annunciato che domenica sera diserteranno lo stadio Olimpico. Dopo il deludente pareggio contro la Roma in casa Napoli c'è malumore. Per questo ieri mattina presidente Aurelio De Laurentis ed il tecnico Luciano Spalletti si sono incontrati nell’albergo dove alloggia l'allenatore azzurro ed hanno parlato. Pelé è stato nuovamente ricoverato in ospedale. Lo riporta l'emittente statunitense Espn.