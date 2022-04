Juventus, Roma, Lazio e Italia: le ultimissime

Sarà Inter-Juve la finale di Coppa Italia. Contro il Leicester Olimpico sold out. Allarme a Formello. Immobile ci sarà contro l'Argentina

ROMA - Sarà Juventus-Inter la finale di Coppa Italia che si giocherà l'11 maggio allo stadio Olimpico di Roma. I boanconeri, dopo l'1-0 maturato al Franchi, hanno battuto la Fiorentina anche allo Stadium 2-0 e volano in finale. Nel recupero di campionato la Salernitana ha vinto 1-0 alla Dacia Arena contro l'Udinese e torna in corsa per la salvezza. E' scattata sul sito della Roma la vendita libera, quindi non riservata solo agli abbonati, dei biglietti per la semifinale di Conference League del 5 maggio all'Olimpico contro il Leicester: si va verso il sold out. Lazio a metà per il secondo giorno consecutivo. La situazione si fa preoccupante, non ci sono motivazioni ufficiali da parte della società, anche ieri Sarri aveva lavorato senza tanti elementi. "Ci sara' ricambio generazionale? Non ci sono tante scelte per poter cambiare tutto. Come fatto in Turchia, qualche giovane giocherà ma la prima con l'Argentina se ci saranno tutti giocheranno quelli dell'Europeo, perchè è una partita guadagnata con la vittoria dell'Europeo": così il ct azzurro Roberto Mancini torna a parlare dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar.. Ascolta le news del pomeriggio