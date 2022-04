Mertens, Juventus, Liga e Premier League: le ultimissime

Mertens apre al rinnovo con il Napoli. Festa Juve per la finale di Coppa Iìtalia. Real ad un passo dal titolo. Il City torna in vetta

ROMA - Dries Mertens apre al rinnovo con il Napoli. Il 6 maggio il belag compira 35 anni ed è pronto a trattare su basi economiche nettamente inferiori ai 4,5 milioni d'ingaggio guadagnati negli ultimi due anni. Il giocatore, non sembra assolutamente farne una questione economica: se gli proporranno anche 1,2 milioni di euro. "E' cucita sul petto, la portiamo nel cuore e con orgoglio torniamo a giocarcela". Conquistata la finalissima battendo la Fiorentina, Dusan Vlahovic lancia la sfida all'Inter in vista della finale di Coppa Italia dell'11 maggio, con la Juventus che si presenterà da campione in carica. Il Real Madrid è a un passo dalla vittoria della Liga spagnola dopo aver battuto 3-1 in trasferta l'Osasuna nella gara valida per la 33/a giornata di campionato. Il Manchester City supera 3-0 il Brighton nel recupero della 30/a giornata di Premier League e si riporta in vetta al campionato con un punto di vantaggio sul Liverpool secondo a quota 77.