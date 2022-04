Serie A, Manchester United, Djokovic e Monza: le ultimissime

Gli arbitri della 34ª giornata. Ten Hag è il nuovo allenatore dello United. Djokovic contro la decisione di escludere i russi. Al via la vendita dei biglietti per il Gp di Monza

ROMA – Sarà Sozza a dirigere Inter-Roma, big match della 34/a giornata di Serie A. Lazio-Milan è stata affidata a Guida, Maresca arbitrerà Sassuolo-Juventus. Questo il resto degli arbitri: Torino - Spezia sabato 23/04 h. 15 Ghersini; Venezia - Atalanta sabato 23/04 h. 15 Fourneau; Hellas Verona - Sampdoria sabato 23/04 h. 20.45 Ayroldi; Salernitana - Fiorentina h. 12.30 Massa; Bologna - Udinese h. 15 Santoro; Empoli - Napoli h. 15 Marinelli; Genoa - Cagliari h. 18 Valeri. Ora è ufficiale, Erik ten Hag è il nuovo allenatore del Manchester United. Il suo incarico inizierà con la prossima stagione e il contratto è valido fino al 2025 (con opzione per un altro anno). "Una decisione folle, quando il governo interferisce con lo sport il risultato non è mai buono". Il numero uno del mondo del tennis Novak Djokovic ha definito così il divieto ai giocatori russi e bielorussi di gareggiare a Wimbledon quest'estate. Let's go Monza! Da oggi è aperta ufficialmente la vendita dei biglietti Gran Premio d'Italia 2022 di Formula 1 in programma all'Autodromo Nazionale Monza dal 9 all'11 settembre. Ascolta le news della mattina