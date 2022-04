Malagò, Serie A, Superlega e Pelé: le ultimissime

Intervista esclusiva a Malagò al Corriere dello Sport. Anticipi e posticipi fino alla 37ª giornata. Continua la battaglia tra i grandi club e la Uefa. Pelé dimesso

ROMA – Intervista esclusiva del presidente del Coni Giovanni Malagò al Corriere dello Sport oggi in edicola, dura la sua analisi sul calcio: “E' l’unico sport dove esistono ancora dinamiche padronali. Almeno in Italia. In Inghilterra il proprietario non ha mai una gestione diretta della società. Delega, conferma, ricambia. Da noi invece i presidenti se la cantano e se la suonano”. Così sugli stadi di proprietà che non si riescono a fare in Italia: “Anzitutto perché si teme che i proprietari non vogliano fare solo lo stadio, ma anche qualcos’altro”. La Lega di serie A ha reso noto il programma degli anticipi e posticipi e la programmazione televisiva della 35ª, 36ª e 37ª giornata di campionato. Fiorentina-Roma si giocherà lunedì 9 maggio alle 20:45 all'Artemio Franchi, mentre Juve-Lazio sarà il 'Monday Night' della 37ª giornata. Milan in campo a San Siro contro l'Atalanta il 15 maggio alle 18:00. Continua a tenere banco il tema Superlega. La battaglia legale tra Uefa e club coinvolti non accenna a smettere, e nella giornata odierna arriva un nuovo sviluppo: il Tribunale di Madrid ha accolto il ricorso dell'organo calcistico europeo. "Pelé è stato dimesso dall'Ospedale Israelita Albert Einstein ieri. Il paziente è in buone e stabili condizioni cliniche". Questo il bollettino medico dell'ospedale di San Paolo dove Pelé è stato ricoverato per due giorni, per sottoporsi agli esami di routine legati alla rimozione del tumore al colon di inizio settembre 2021.