Lazio, Hamilton, Leclerc e Bale: le ultimissime

ROMA - La Lazio ha messo nel mirino Ola Solbakken, esterno offensivo del Bodo/Glimt, esploso nell'ultima stagione. Contratto in scadenza a fine anno, il 1° gennaio 2023 si libererà a zero. "Il Chelsea? Mi piacerebbe moltissimo. Sono tifoso di calcio da quando ero bambino, ho giocato fino a 17 anni, ho visto tantissime partite". Così Lewis Hamilton conferma le voci sul suo possibile investimento con una delle cordate che lavora sull'acquisto del club inglese, nel corso della conferenza stampa del GP dell'Emilia Romagna. Con la pioggia "è importante iniziare il weekend col piede giusto per sviluppare la macchina in queste condizioni". Lo dice Charles Leclerc, pilota della Ferrari in testa alla classifica del Mondiale dopo tre Gp e pronto a dare il massimo nel Gran Premio di Imola. Per Gareth Bale la lunga avventura nel Real Madrid è ormai avviata verso l'epilogo definitivo. Il contratto scadrà a giugno, ma il futuro dell'attaccante gallese è ancora tutto da definire. Liga o Premier League le possibili destinazioni, ma non solo: Bale potrebbe anche scegliere di giocare negli Usa.