Inter, Serie A, Ferrari e Fognini: le ultimissime

Inzaghi lancia la sfida a Mourinho. Spostato il recupero Salernitana-Venezia. Leclerc il più veloce nelle libere a Imola. L'azzurro in semifinale sfiderà Rublev

ROMA - "Inter-Roma per noi è una finale, una partita importantissima. Sappiamo che domani affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, che è in un ottimo momento ed è allenata da un grande allenatore, conosciamo tutti il suo percorso anche qui all'Inter". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma. "Non perdono dal 9 gennaio con la Juve, da tre mesi e mezzo. Dovremo prepararci nel migliore dei modi per fare una grande gara". La partita Salernitana-Venezia (1/a giornata di ritorno), si disputerà giovedì 5 maggio alle ore 18, e non mercoledì 27 aprile. Lo rende noto la Lega calcio di Serie A. Ferrari subito davanti a tutti a Imola nelle prime libere del Gp del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna. Nonostante la pioggia e un paio di testacoda, Charles Leclerc segna il miglior tempo con 1:29.402. Seconda l'altra Rossa di Carlos Sainz, con 1:30.279, davanti alla Red Bull di Max Verstappen (1:30.867). Sarà Andrey Rublev l'avversario di Fabio Fognini nella semifinale del 'Serbia Open', ATP 250 con un montepremi di 534.555 euro in corso sulla terra rossa del Novak Tennis Center (l'impianto dove si allena regolarmente il numero uno del mondo) di Belgrado. Il tennista russo, n.8 Atp e secondo favorito del seeding, ha battuto il giapponese Taro Daniel in due set per 6-3, 6-3. Ascolta le news del pomeriggio