Sarri, Pioli, Spalletti e Imola: le ultimissime

Vigilia di Lazio-Milan, il Napoli in trasferta a Empoli. Russell il più veloce nelle seconde libere

ROMA – Vigilia di Lazio-Milan, importante per gli obiettivi delle due squadre. "Non penso che la protesta dei tifosi per il caro biglietti possa condizionare la squadra domani sera" sottolinea il tecnico biancoceleste Sarri. "Siamo in un momento elettrizzante, entusiasmante ed eccitante, mancano cinque partite e siamo in lotta per lo scudetto" le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli. "Il mio futuro si chiama Empoli, il mio presente si chiama Empoli". Luciano Spalletti non accetta di parlare del suo futuro né di chiarire se sarà ancora sulla panchina del Napoli. La Mercedes di George Russell è stata la vettura più veloce nelle seconde libere del Gp di F1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna di Imola, con pista asciutta. Il britannico ha girato in 1:19.457 davanti alla Red Bull di Sergio Perez (1:19.538). Terza la Ferrari di Charles Leclerc (1:19.740). Ascolta le news della mattina