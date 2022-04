Inter, Atalanta, Tacconi e Verstappen: le ultimissime

Vincono Inter, Atalanta e Torino. Tacconi in prognosi riservata. Pole di Verstappne a Imola

ROMA - L'Inter supera la Roma 3-1 e vola momentaneamente in testa alla classifica in attesa che il Milan domani sera sfidi al Lazio allo stadio Olimpico. Dopo tre sconfitte consecutive in campionato, più l'amara eliminazione dall'Europa League per mano del Lipsia, risorge l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che stende 3-1 il Venezia. Nell'altro anticipop del pomerigigio il Torino supera 2-1 lo Spezia. L'ex portiere della Juventus e della Nazionale Stefano Tacconi è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Alessandria, dove è stato trasferito. Max Verstappen con la Red Bull ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche del venerdì e domani partirà davanti a tutti nella Sprint del Gp del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, appena dietro Leclerc e Norris. Ascolta le news del pomeriggio