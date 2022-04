Salernitana, Juventus, Lewandowski e Mbappé: le ultimissime

La Salernitana stende la Fiorentina. Allegri avverte: "Attenzione al Sassuolo". Lewandowski criptico sul futuro, Mbappé non si sbottona

ROMA - La Salernitana batte 2-1 la Fiorentina e si rilancia in chiave salvezza. "Alla Juve, al Mapei Stadium, servirà una gara seria, altrimenti rischia di uscirne con le ossa rotte". E' un Massimiliano Allegri come sempre prudente quello che si presenta di fronte a microfoni e taccuini per la conferenza stampa di presentazione del match in trasferta contro il Sassuolo. Grazie al successo contro il Borussia Dortmund, il Bayern Monaco si è laureato campione di Germania con tre turni di anticipo Robert Lewandowski è crptico sul futuro: "Entrambe le parti devono volere che io resti - ha detto a Sky Germania - . Devo dire che per me non è una situazione facile. A breve credo che succederà qualcosa. So solo che a breve ci sarà un confronto, ma non so cosa accadrà. Non mi è stato detto nulla finora sul mio contratto e sul mio futuro". Kylian Mbappé enigmatico sul suo futuro e 'pungente' con una parte dei tifosi parigini dopo l'1-1 contro il Lens che ha regalato al Psg il suo decimo titolo in Ligue 1: "Se questo può essere il mio ultimo titolo a Parigi? Intanto me lo godo, perché è il quinto per me non mi aspettavo di vincere così tanto alla mia età. E poi chissà - ha concluso scherzando - magari resto e l'anno prossimo non vinciamo niente".