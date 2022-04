Lazio, Napoli, Genoa e Imola: le ultimissime

Il Milan epsugna l'Olimpico di Roma. Crolla la squadra di Spalletti e la società manda tutti in ritiro. finisce in parità lo scontro salvezza. Deludono le Ferrari al Gp dell'Emilia

ROMA - La Lazio perde nel finale con il Milan. Gol del solito Immobile in apertura, poi Giroud pareggia nel secondo tempo. In pieno recupero, pasticci di Marusic e di Acerbi, Tonali in area con una zampata fa esplodere un Olimpico colorato rossonero. "La Società ha deciso che da martedì, alla ripresa degli allenamenti, la squadra andrà in ritiro permanente". E' l'annuncio del Napoli sui social e sui canali ufficiali dopo la debacle a Empoli. Il Genoa stende il Cagliari e mette nei guai Mazzarri. Il weekend del Gran Premio dell'Emilia Romagna si chiude come peggio non poteva per le Ferrari. Ad Imola, infatti, a vincere è Max Verstappen, con Sergio Perez a completare la doppietta Red Bull, mentre per le Ferrari il pomeriggio è amarissimo. Ascolta le news del pomeriggio