Abraham, Napoli, Champions e Lippi: le ultimissime

Abraham lancia la Roma in Conference. In bilico il futuro di Spalletti. Semifinali di Champions da non perdere. Lippi parla dell'Italia

ROMA - l'attaccante della Roma Tammy Abraham punta tutto sulla semifinale di Conference League contro il Leicester: "Stiamo andando forte, siamo convinti e in fiducia - dice l'attaccante della Roma al sito dell'Uefa - loro giocano un po' come noi, sfruttando il contropiede. Hanno giocatori molto veloci a cui piace correre, ma anche buoni centrocampisti. Dobbiamo prepararci con fiducia, perché se siamo in giornata possiamo battere chiunque". A guidare il ritiro deciso dopo la sconfitta di Empoli, ovviamente, sarà Spalletti, ma la sua posizione per il futuro non è più solida: il Napoli comincia a valutare i profili di un’eventuale successione. Tredici Champions a zero. Vista così, dai numeri, sembrerebbe una semifinale orientata dalla tradizione, ma Carlo Ancelotti sa bene che, nonostante il Benzema stratosferico delle sette reti decisive nelle gare a eliminazioni dirette, il Real Madrid parte lievemente sfavorito nella doppia sfida stellare col Manchester City. Sarà arduo, quindi, impedire la terza finale inglese degli ultimi quattro anni dato che il Liverpool ha una marcia in più, sulla carta, rispetto al Villarreal. Le coppe europee si avviano all'epilogo con la fase delle semifinali. "Vedo delle qualità, soprattutto nell'Inter. Il centrocampo nerazzurro lo hanno poche squadre in Europa. Anche lo stesso Milan con Tonali che ieri sera è stato determinante al di là del gol. Un buon segnale anche per la Nazionale". Ai microfoni di Radio Rai Marcello Lippi parla di Serie A, Juve e azzurro. Ascolta le news della mattina