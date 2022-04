Roma, Lazio, Champions e Conte: le ultimissime

Zaniolo carica i giallorossi. Sarri con il problema Olimpico. Oggi Manchester City-Real Madrid. Conte verso il Psg

ROMA - Contro il Leicester il tecnico della Roma Mourinho rilancia l’attacco con Abraham e Zaniolo, dodici gol in due in Europa che hanno spinto la Roma in semifinale: “Mourinho – dice l'azzurro- è uno dei più forti allenatori al mondo! Ha trasmesso a tutti la filosofia del non mollare mai, dell’essere sempre sul pezzo, dell’unirci l’uno con l’altro per portare a casa i risultati. Speriamo di vincere qualcosa con lui”. Solo un punto con Torino e Milan, otto giorni da incubo, contestazione compresa. L’Olimpico doveva essere il principale alleato di Sarri nella rincorsa all’Europa. Ha provocato invece l’effetto di un boomerang, cancellando l’effetto positivo e la dote costruita negli ultimi tre mesi. Al via questa sera alle 21 il primo match dell'andata delle semifinali di Champions League con la sfida tra il Manchester City e il Real Madrid, proprio le due favorite per la vittoria finale e in una sorta di finale anticipata. La sorte del tecnico del Psg Mauricio Pochettino sembra segnata, con Antonio Conte candidato numero uno per la successione.