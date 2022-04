Napoli, Pjanic, Roma e Tacconi: le ultimissime

De Laurentiis piomba a Castel Volturno. Ipotesi Inter per Pjanic. L'arbitro di Leicester-Roma. Stabili le condizioni di Tacconi

ROMA - Blitz del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno dove la squadra ha ripreso gli allenamenti. Ipotesi Inter per Miralem Pjanic come vice Brozovic. Ne parla oggi il Mundo Deportivo. Il bosniaco, dopo l'esperienza in prestito al Besiktas, in estate tornerà al Barcellona, ma non per restarci. Sarà l'arbitro spagnolo Carlos del Cerro Grande a dirigere la Roma, giovedì prossimo in Inghilterra, nella gara di andata della semifinale di Conference League con il Leicester. "La situazione è ancora stazionaria. Tacconi è farmacologicamente sedato, ma ha dato qualche segno di gesto finalistico. Il percorso sarà ancora lungo e i prossimi giorni saranno determinanti per capire l'andamento della situazione". Così Andrea Barbanera, direttore della Struttura di Neurochirurgia, e Fabrizio Racca, direttore della Terapia Intensiva, sulle condizioni di Stefano Tacconi. Ascolta le news della mattina