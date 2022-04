Lazio, Napoli, Chiellini e calcio Lega Calcio: le ultimissime

Lotito criptico sul futuro di Sarri. De Laurentiis assiste all'allenamento. Il difensore dice addio alla Nazionale. Il calcio femminile entra nel professionismo

ROMA – Ancora dichiarazioni del patron della Lazio Claudio Lotito che fanno discutere: “E' prematuro parlare di futuro - taglia corto il patron - Resta il fatto che io ho una grande considerazione nei suoi confronti. È un uomo di grandi qualità e lavora 24 ore su 24 per il campo. Non si discute”. Mattina di lavoro per il Napoli all'Ssc Napoli Konami Training Center di Castel Volturno. All'allenamento di oggi era presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che è rimasto a bordo campo per l'intera seduta del suo Napoli. Un modo per dimostrare la vicinanza della società in questo momento complicato. Il consiglio federale ha completato le modifiche normative che renderanno la Serie A femminile interamente professionista a partire dal prossimo primo luglio. Giorgio Chiellini si avvicina al capolinea della sua carriera. O almeno della sua lunghissima avventura con la Nazionale: "A Wembley sarà l'ultima di sicuro in azzurro, lasciamo spazio ai ragazzi che sono bravi" ha dichiarato il centrale della Juventus. Ascolta le news del pomeriggio