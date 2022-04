Acerbi, Mourinho, Napoli e Champions: le ultimissime

Acerbi: "Amo la Lazio". Mourinho vuole la Conference. De Laurentiis tratta il rinnovo di Mertens. Pirtotecnico 4-3 tra City e Real

ROMA - Lettera aperta del difensore della Lazio Francesco Acerbi al Corriere dello Sport dopo la risata isterica di domenica all'Olimpico altermine della sconfitta contro il Milan: "Dopo la gara ho letto e sentito insinuazioni assurde che non posso e non voglio accettare. sono leale e amo la Lazio, chiudiamo la stagione E il solo fatto di essere qui a dover difendere la mia integrità e la mia professionalità, mi ferisce profondamente. Non sono perfetto, non sono un robot, ma sono una persona seria e un calciatore leale. E su questo non si dovrebbe nemmeno discutere. Chiudiamo la stagione nel migliore dei modi, con dignità e rispetto reciproco". Operazione Leicester. Mourinho punta sulla Conference per convincere i Friedkin a costruire una squadra scudetto. Il tecnico ha carta bianca alla Roma, ha chiesto rinforzi importanti e costosi. I proprietari americani per il momento hanno preso tempo. C'è anche il rinnovo di Mertens sul tavolo del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. I due ne hanno parlato ieri pomeriggio prima della cena che ha coinvolto tutta la squadra. Show tra Manchester City e Real Madrid nella prima semifinale di Champions League. La squadra di Guardiola si aggiudica il primo round battendo quella di Ancelotti con un pirotecnico 4-3, risultato che lascia il discorso qualificazione più che mai aperto in vista del ritorno al Bernabeu, in programma il 4 maggio.