Roma, De Laurentiis, Icardi e Fiorentina: le ultimissime

ROMA - A Trigoria la Roma ha sostenuto l'ultimo allenamento prima della partenza per Leicester dove domani sera affronterà le Foxes per la semifinale d'andata della Conference League. Anche Dan Friedkin ha assistito all’allenamento e ha salutato la squadra prima della partenza: Mourinho ha tutta la squadra a disposizione. Torna a parlare il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Chiedo scusa a tutti i tifosi del Napoli per la bruttissima sconfitta di Empoli" ha detto ai microfoni di Kiss KIss Radio. Icardi in estate lascerà il Paris Saint Germain. Ne è convinto il quotidiano francese Le Parisien, che segue da vicino le vicende del Psg. Rocco Commisso ha incontrato il presidente della Fifa Gianni Infantino per illustrare e spiegare le proprie idee e valutazioni per "un calcio sostenibile e trasparente". Ascolta le news della mattina