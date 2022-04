Inter, Fiorentina, Roma e Liverpool: le ultimissime

Nei recuperi perdono Inter e Fiorentina, pari dell'Atalanta. Mourinho carica la Roma. I reds stendono il Villareal in semifinale di Champions

ROMA - L'Inter perde a Bologna 2-1 e fallisce il sorpasso sul Milan, che resta capolista. Nel recupero della ventesima giornata, a quattro giornate dalla fine, Inzaghi perde Handanovic e schiera Radu tra i pali che nel finale combina un pasticcio. La Fiorentina crolla 4-0 in casa con l'Udinese e fallisce il sorpasso ai danni della Lazio, con cui condivide la sesta posizione con 56 punti, e della Roma, quinta con 58. Nell'altro recupero pirotecnico 4-4 tra Atalanta e Torino, anche la squadra di Gapserini resta dietro ai biancocelesti. "Possiamo vincere. Penso che la Roma e chi lavora nel club stia lavorando per migliorare. Meritiamo la finale, ma dobbiamo battere una squadra forte con buoni giocatori e un buon allenatore". Così Josè Mourinho alla vigilia della sfida con il Leicester parlando delle chance giallorosse di vincere la Conference League. Il Liverpool domina la semifinale d'andata di Champions League con il Villarreal vincendo 2-0 a Anfield. Dopo un primo tempo ricco di occasioni per i Reds nella ripresa gli inglesi riescono a sbloccare il risultato grazie all'autorete all'8' di Estupinan. Due minuti più tardi Salah premia l'inserimento vincente di Mané, che non sbaglia solo davanti al portiere. Ascolta le news del pomeriggio