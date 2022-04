Roma, Lazio, Inter e Champions League: le ultimissime

La Roma punta tutto sulla Conference. I tifosi della Lazio in massa a La Spezia. La delusione di Inzaghi. In arrivo altre modifiche per la Champions

ROMA – La Roma punta tutto sulla Conference League. Alle 21 l'attesa semifinale di andata contro il Leicester in Inghilterra che porrebbe significare la svolta della stagione. Le probabili formazioni. In casa Lazio dopo lo sciopero di domenica scorsa contro il Milan la Curva Nord seguirà in massa la squadra al Picco sabato sera contro lo Spezia. Ieri erano già stati staccati circa 800 biglietti, è prevedibile un’ulteriore impennata nelle prossime ore. Amarezza e delusione in casa Inter dopo la sconfitta 2-1 nel recupero a Bologna. "È una sconfitta pesante, ma la squadra deve reagire” prova a scuotere il gruppo il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi: “Difficile in questo momento essere ottimisti, perché prima eravamo padroni del nostro destino e ora non lo siamo più”. Il nuovo format della Champions League, annunciato lo scorso anno con 36 squadre e più partite, entrerà in funzione nella stagione 2024/2025: secondo il Times si va verso una Final Four, un progetto chiamato Soccer Week che si giocherà in un'unica città e un'unica partita tra i quattro semifinalisti.