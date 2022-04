Agnelli, Serie A, Bologna e tennis: le ultimissime

Agnelli: "Allegri è il futuro". Gli arbitri della 35\a giornata di Serie A. I giocatori in ospedale da Mihajlovic. Vezzali: "Russi agli Internazionali? Approfondimenti in corso"

ROMA - "Sono convinto che il 'progetto Max' sia molto valido. Con Lapo ci divertiamo, ha la qualità di intervenire con battute interessanti": lo dice il presidente della Juventus Andrea Agnelli durante la giornata di sport 'Il Foglio a San Siro' parlando del futuro del tecnico Massimiliano Allegri e di alcuni tweet 'piccati' di Lapo Elkann. Sarà Paolo Valeri di Roma a dirigere Milan-Fiorentina, gara valida per la 35/a giornata di Serie A in programma domenica 1 maggio alle 15. Udinese-Inter, prevista lo stesso giorno ma alle 18, sarà invece arbitrata da Daniele Chiffi di Padova. Finito l'allenamento della mattinata la squadra del Bologna ha completo è stata in visita all'allenatore Sinisa Mihajlovic, ricoverato all'ospedale Sant'Orsola da circa un mese per combattere la leucemia. "Tennisti russi agli Internazionali? Il Cio ha dettato delle linee da seguire, delle indicazioni alla federazioni Internazionali. L'Italia è in sintonia con le linee decise dal Comitato Olimpico. Per la partecipazione agli Internazionali è diversa da Wimbledon. Sono in corso approfondimenti di carattere formale": lo dice il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali.