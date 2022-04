Serie A, Osimhen, Mourinho e nuoto: le ultimissime

Le date della stagione 2022-23. Il Napoli a caccia dell'eventuale sostituto dell'attaccante. Il tecnico della Roma contento a metà per il pari a Leicester. Nuovo record del mondo nei 50 dorso

ROMA – Ci sono le date del prossimo campionato di calcio 2022-23: dopo la finale della Supercoppa italiana, attualmente fissata venerdì 12 agosto, il primo turno è in calendario domenica 14 (con anticipi al sabato e posticipi al lunedì per chi sarà protagonista della Supercoppa), il secondo il week end del 21, il terzo quello del 28 e il quarto mercoledì 31. In attesa di capore il futuro di Osimhen, sul quale c'è un fortissimo interesse del Manchester United, il Napoli è già a caccia dell'eventuale sostituto. "Sono sicuro che prima di questa partita i tifosi della Roma avrebbero firmato, sorridendo, per giocarsi tutto tra una settimana”. Così il tecnico della Roma José Mourinho dopo l'1-1 a Leicester nell'andata delle semifinali di Conference. Hunter Armstrong ha stabilito un nuovo record mondiale nei 50 metri dorso, nuotando in 23,71 secondi, durante i Campionati mondiali di nuoto in corso a Greensboro, negli Stati Uniti.