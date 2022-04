Napoli, Barcellona, Modric e Rangnick: le ultimissime

De Laurentiis torna a parlare di Spalletti. Si teme un focolaio covid nel club azulgrana. Il Croato rinnova con il Real

ROMA - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato in una lunga intervista a Dazn. Tra i tanti temi affrontati anche quello relativo a Spalletti: “L'ho voluto io – spiega subito - La scelta la presi già nel gennaio 2021. Andai a Milano di nascosto a casa sua e gli feci firmare un contratto biennale co opzione per il terzo anno a mio favore, che però non voleva sottoscrivere. Dopodiché l'ho convinto. Poi, quando e se vorrà andare via ci daremo la mano e non succederà nulla". Due giocatori del Barcellona sono risultati positivi al Covid: dopo il difensore Oscar Mingueza di ieri, oggi è toccato all'attaccante danese Martin Braithwaite. I due sono poco utilizzati ma la stampa catalana teme un possibile focolaio di contagio, dopo una grigliata tra compagni organizzata al centro sportivo del Barça. Luka Modric ha accettato di rinnovare il suo contratto con il Real Madrid fino al 2023. Sempre secondo la stampa spagnola Rudiger, che a giugno si libererà a azero dal Chelsea, firmerà con il Real un contratto di quattro anni da 9 milioni a stagione.L'allenatore ad interim del Manchester United Ralf Rangnick è stato nominato commissario tecnico dell'Austria. Ascolta le news della mattina