Roma, Spalletti, Chelsea e Becker: le ultimissime

I Friedkin vicini all'acquisto del Cannes. Spalletti parla di futuro. Offerta monstre per il Chelsea. Becker condannato per bancarotta fraudolenta

ROMA - I Friedkin vogliono continuare a investire nel calcio e molto presto ufficializzeranno l'acquisto del Cannes, squadra di calcio che gioca nella National 3 francese (equivalente dell'Eccellenza italiana, la quinta serie). "Ho un altro anno di contratto con il Napoli e un altro ancora in cui c'è l'opzione della società e io voglio rimanere a fare l'allenatore del Napoli. Mi sento benissimo in questa posizione, in questo ruolo, in questa città per cui non vedo quale problema ci potrebbe essere". Così Luciano Spalletti ha risposto in conferenza stampa a una domanda sul suo futuro a Napoli. Il miliardario britannico Jim Ratcliffe ha presentato un'offerta da 4,25 miliardi di sterline (circa 4,8 miliardi di euro) per acquistare il Chelsea. Il tentativo di acquisto è stato lanciato all'ultimo minuto dopo che erano state già presentate tre offerte di investitori americani che sono in fase di valutazione. Due anni e mezzo di prigione per bancarotta fraudolenta. Questa la condanna stabilita dalla Southwark Crown Court per Boris Becker, 54enne ex campione di tennis che a inizio mese il tribunale londinese aveva giudicato colpevole di quattro dei 24 reati a lui contestati nel processo per il fallimento dichiarato nel 2017.