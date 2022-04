Ronaldo, Haaland, Chelsea e San Siro: le ultimissime

Ronaldo potrebbe andare al Psg. L'Ad del Borussia conferma la clausola per Haaland. Ratcliffe conferna l'offerta per il Chelsea. Sala torna sullo stadio di Inter e Milan

ROMA - Cristiano Ronaldo potrebbe raggiungere Leo Messi al Psg. Secondo il Mirror, l'ex attaccante della Juventus potrebbe essere la soluzione immediata per sostituire Mbappè e lanciare l'assalto alla prossima Champions League. C'è una clausola rescissoria che può liberare Erling Haaland dal Borussia Dortmund. Ad ammetterlo per la prima volta è stato Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del club, che ha quindi confermato quanto era stato anticipato dalla stampa tedesca. Il boss del colosso chimico Ineos, Jim Ratcliffe, che ha fatto un'offerta per rilevare il Chelsea, ha confermato ufficialmente la sua mossa - come raccontato dal Wall Street Journal - assicurando in un comunicato che questa sua volontà non sminuisce "in alcun modo" il suo impegno nei confronti del Nizza, club di Ligue 1 del quale è proprietario, e precisando che la trattativa per l'acquisto del club londinese non puo' ancora considerarsi cosa fatta. "Credo che noi arriveremo ad autorizzare il nuovo stadio con i nostri tempi, che non sono neanche dipendenti dalla mia volontà. Ormai dopo questo lungo processo siamo vicino alla conclusione del tutto, quindi spero che le società abbiano un altro po' di pazienza e che tutto si concluda al meglio". Lo ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, a margine di un evento a Firenze, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sull'ipotesi che il Milan possa costruire il nuovo stadio a Sesto San Giovanni e non all'interno del comune milanese.