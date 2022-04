Lazio, Napoli, Raiola e Real Madrid: le ultimissime

I biancocelsti volano al quinto posto. Risorge il Napoli, crollano Cagliari e Genoa. E' morto Raiola. Ancelotti vince anche la Liga spagnola

ROMA - La Lazio vince a lapseza 4-.3 dopo una gara rocambolesca supera la Roma e vola al quinto posto. Dopo aver raccolto un punto in tre partite, il Napoli travolge il Sassuolo per 6-1 al 'Maradona' e scaccia le critiche. Nelle altre gare il Cagliari crolla in casa contro il Verona 2-1 e vede avvicinarsi lo spettro della serire B. Va alla Sampdoria il derby della lanterna : ai blucerchiati basta la rete di Sabiri nel primo tempo per affondare i rivali sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere. Calcio in lutto per la morte di Mino Raiola. Dopo le polemiche dei giorni scorsi la triste notizia è purtroppo arrivata, annunciata ufficialmente dalla famiglia su Twitter. Carletto Ancelotti completa la sua straordinaria collezione di scudetti. La doppietta di Rodrygo seguita dalle reti di Asensio e Benzema, nella sfida interna contro l’Espanyol, certificano, con quattro giornate d’anticipo, la matematica conquista della 35ª Liga per il Real Madrid. Ascolta le news del pomeriggio