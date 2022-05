Juventus, Milan, Inter e Roma: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Pa Juve vuole tenere il passo del Napoli, sfida scudetto a distanza tra Milan e Inter, la Roma cerca il controsorpasso sulla Lazio

ROMA – Si apre con la sfida tra Juventus e Venezia dell'ora di pranzo questa domenica di serie A valida per la 35\a giornata del campionato di Serie A. Alle 15 l'atteso match tra il Milan, che deve tenere a distanza l'Inter, e la Fiorentina a caccia di punti per l'Europa, alla stessa ora Empoli-Torino. Alle 18 l'Inter di Inzaghi di scena a Udine, nel posticipo la Roma ospita il Bologna per rispondere alla Lazio ieri vittoriosa a La Spezia. Le probabili formazioni