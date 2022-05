Juventus, Cagliari, Guardiola e marcia: le ultimissime

La Juve batte il Venezia 2-1. Ore decisive per il futuro di Mazzarri. Guardiola pronto a rinnovare. Stano campione italiano nella 20 km

ROMA - Nell'anticipo dell'ora di pranzo la Juventus supera il Venezia 2-1 e consolida la quarta posizione tenendo a distanza la Roma che questa sera ospiterà il Bologna. Ore decisive per Walter Mazzarri al Cagliari: il club rossoblù, prima della ripresa degli allenamenti fissata per domani, dovrà decidere se continuare con l'allenatore toscano oppure cercare altre soluzioni. Pep Guardiola prolungherà con il Manchester City fino al 2025. Lo riporta il quotidiano britannico 'The Sun' secondo il quale è probabile che il nuovo accordo includa anche un'opzione per un altro anno. Successo per Massimo Stano ai campionati italiani di 20 km di marcia. Ad Alberobello, nella sua Puglia, il campione olimpico di Tokyo si prende la scena, attaccando negli ultimi tre chilometri per conquistare il titolo con il tempo di 1h21:21. Ascolta le news della mattina