Roma, Milan, Inter e Moto Gp: le ultimissime

Finisce 0-0 tra Roma e Bologna. I rossoneri battono la Fiorentina, i nerazzurri l'Udinese. In Spagna vince Bagnaia

ROMA - La Roma non va oltre lo 0-0 contro il Bologna e aggancia la Lazio al quinto posto in classifica. Una zampata di Leao consente al Milan di piegare la Fiorentina a San Siro (1-0) e restare in vetta al campionato a tre giornate dalla fine. Domina per più di un’ora, soffre nel finale ma alla fine porta a casa tre punti vitali per tenere viva la corsa scudetto. L’Inter di Inzaghi batte l’Udinese per 2-1 grazie alle reti di Perisic e Lautaro Martinez e si rialza subito dopo il brusco ko di Bologna. Successo di Francesco Bagnaia al gp di Spagna. Sulla pista di Jerez il pilota della Ducati, dopo aver conquistato la pole e fatto il record del circuito, vince la prova, sesto appuntamento del mondiale motogp, dominando la gara dall'inizio alla fine. Bagnaia, al primo successo stagionale, è riuscito a resistere agli attacchi di Quartararo, che chiude secondo ma resta in testa alla classifica iridata). Completa il podio l'Aprilia di Aleix Espargarò. Ottavo posto per Bastianini. Ascolta le news del pomeriggio