Lazio, Pairetto, Milan e Cagliari: le ultimissime

Dura nota della lazio intanto sospesi arbitro e addetto al var del match contro lo Spezia. Lukaku pensa al Milan. Mazzarri verso l'esonero

ROMA - La Lazio si scaglia, pur senza farne esplicitamente il nome, contro Josè Mourinho. Con una nota ufficiale, la società biancoceleste afferma che se nel 2022 il tecnico di un'altra squadra, in conferenze stampa (riferimento alle parole polemiche del tecnico romanista riguardo alla vittoria della Lazio sullo Spezia), fa "ripetutamente riferimento a presunti favori arbitrali a squadre concorrenti" e che se alcuni giornalisti sportivi "di dichiarata fede calcistica si infervorano sullo stesso argomento, dimenticando il loro ruolo professionale e il dovere di imparzialità", tutto questo è la dimostrazione "che la Lazio è ossessivamente nei loro pensieri più di altri ambìti obiettivi professionali". Il clamoroso fuorigioco non visto in occasione del gol di Acerbi in Spezia-Lazio costa la sospensione dell'arbitro Luca Pairetto e dell'addetto al Var Luigi Nasca. Secondo quanto si apprende, l'Aia ha deciso di fermare i due direttori di gara fino al termine della stagione per quello che è stato ritenuto un errore evitabile per un episodio che andava verificato al Var. l futuro di Romelu Lukaku potrebbe essere di nuovo a Milano, ma non all'Inter. Secondo il sito inglese Goal, l'attaccante belga è ormai in rotta con il Chelsea e quasi certamente in estate lascerà Stamford Bridge e starebbe pensando al Milan. L'allenatore del Cagliari Walter Mazzarri verso l'esonero: la squadra rossoblù potrebbe essere affidata nelle prossime ore al tecnico della Primavera, Alessandro Agostini, già colonna della difesa del Cagliari. Ascolta le news della mattina