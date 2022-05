Atalanta-Salernitana, Mazzarri, Mihajlovic ed Hernanes: le ultimissime

ROMA - Tre vittorie consecutive prima del pari di stasera, con un colpaccio accarezzato fino all'ultimo: la Salernitana di Nicola non passa a Bergamo solo per la rete di Pasalic nel finale che riacciuffa quella di Ederson ma coglie comunque un punto prezioso per continuare a sognare una salvezza impossibile. Finisce 1-1 il posticipo del lunedì al Gwiss Stadium tra Atalanta e Salernitana. Walter Mazzarri non è più l'allenatore del Cagliari. Il tecnico toscano è stato esonerato in seguito alla sconfitta interna con il Verona, la settima nelle ultime otto gare. Sinisa Mihajlovic è uscito dall'ospedale. Nel primo pomeriggio odierno, il tecnico del Bologna ha infatti lasciato l'istituto Seragnoli del Sant'Orsola, dove era in cura dal 29 marzo scorso. Poco meno di un mese prima del suo 37° compleanno Anderson Hernanes ha annunciato l’addio al calcio giocato. Ascolta le news del pomeriggio