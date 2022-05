Champions, Ancelotti, Tacconi e Sinner: le ultimissime

Attesa per Villareal-Liverpooo. Ancelotti: "Dopo il Real smetto". Striscione per Tacconi. Sinner avanza a Madrid

ROMA – Si conoscerà oggi il nome della prima finalista della Champions 2022 che usicrà dalla sfida tra Villareal e Liverpool all'andata gli inglesi si sono imposti 2-0. "Dopo il Real Madrid probabilmente smetterò. Ma se il Real mi tiene qui per dieci anni, allora allenerò per dieci anni". Sono le parole di Carlo Ancelotti in un'intervista a Prime Video sul suo futuro. Lo striscione 'Capitan Fracassa ti siamo vicini', firmato Milano 1986, è stato esposto a uno degli ingressi dell'ospedale di Alessandria dove dallo scorso 23 aprile è ricoverato per una emorragia cerebrale l'ex portiere della Juventus Stefano Tacconi, soprannominato appunto 'Capitan Fracassa'. Jannik Sinner ha superato il primo turno del "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.744.165 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola.