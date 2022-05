Bonucci, Conference, Roma e Cozzoli: le ultimissime

Bonucci: "Peccato per i punti persi". L'arbitro della gara in Europa dei giallorossi che puntano molto sul sociale. Presentato a Roma lo Sky Park

ROMA - "C'è del rammarico perché abbiamo perso punti per strada che col senno di poi fanno pensare. Con tre-quattro punti in più gestiti in un'altra maniera eravamo lì a combattere fino all'ultima giornata. Però la Juventus è in un momento di cambiamento e certi errori ci possono stare, basta che siano da insegnamento per guardare avanti e crescere". A paerlare così è Leonardo Bonucci, nel corso della trasmissione 'Super Tele' di Dazn. Sarà il fischietto serbo Srdjan Jovanovic a dirigere giovedì sera alle 21, all'Olimpico, il ritorno della semifinale di Conference League fra Roma e Leicester. "Dobbiamo migliorare nella comunicazione e concentrare le nostre energie nelle giuste attività". Lo ha detto l'amministratore delegato della Roma, Pietro Berardi, durante un convegno. "Stiamo disseminando l'Italia di progetti e iniziative per consentire allo sport di arrivare in ogni angolo del Paese. Anche oggi abbiamo portato avanti la mission della Società, che è promuovere lo sport, il diritto allo sport e i corretti stili di vita". A dirlo è Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., durante la conferenza stampa di presentazione del Casilino Sky Park, un progetto del Comune di Roma finanziato da Sport e Salute attraverso il bando "Sport di Tutti - Quartieri". Ascolta le news della mattina