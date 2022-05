Roma, Real Madrid, Serie A e Nadal: le ultimissime

Roma a caccia della finale di Conference. Ancelotti nella storia. Gli arbitri dei due anticipi di Serie A. Nadal torna e vince

ROMA – Il tanto atteso giorno è arrivato: la Roma va alle 21 in uno stadio Olimpico sold out va a caccia della finale di Conference contro il Leicester dopo l'1-1 dell'andata. Le probabili formazioni. "Ci credevano in pochi. Chi ci credeva di più erano i giocatori. In questo stadio basta una scintilla, è la magia di questo stadio e il senso di appartenenza dei giocatori a questo club". Così Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, al termine del match vinto contro il Manchester City che gli ha aperto le porte della finale di Champions. E' Manganiello di Pinerolo l'arbitro designato per Inter-Empoli, anticipo della 36/a giornata di Serie A in programma venerdì alle 18.45. Lo rende noto l'Aia. Come collaboratori di line sono stati scelti Berti e Galetto, quarto uomo sarà Marini. Banti sarà al Var, Zufferli sarà l'Avar. Per l'altro anticipo di venerdì, quello a Marassi fra Genoa e Juventus è stato scelto Sozza di Seregno. Ranghetti e Vivenzi saranno i guardalinee, Sacchi il quarto uomo. Var sarà Abisso, Di Iorio l'Avar. Rafa Nadal ha aperto con una vittoria la sua stagione sulla terra battuta che segna il ritorno sei settimane dopo una frattura da stress a una costola. Nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid ha dominato il serbo Miomir Kecmanovic (n.32 del mondo) 6-1, 7-6(7/4).