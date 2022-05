Inter, Juventus, Roma e Hamsik: le ultimissime

Oggi due anticipi della 36\a di Serie A. La Roma ragala i biglietti della finale di Conference ai tifosi che sono andati a Bodo. Hamsik: "Il Napoli ,otterà ancora per lo scudetto"

ROMA – Rush finale del campionato di calcio di Serie A, oggi due gli anticipi con l'Inter che alle 18.45 sfiderà l'Empoli a San Siro. Nel posticipo invece un Genoa a dir poco disperato ed invischiato nella lotta per non retrocedere ospiterà la Juventus. La Roma approda in finale di Conference League e ha deciso di ringraziare i 166 abbonati presenti alla partita del 21 ottobre nel settore ospiti del Aspmyra Stadion di Bodo, garantendo loro - gratuitamente - un biglietto per la finale. “Il ciclo aperto da De Laurentiis ha confermato che il Napoli ha sempre avuto un ruolo da protagonista”. Così Marek Hamsik in un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport parla della sua ex squadra alla quale èp rimasto molto legato.