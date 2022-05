Roma, Conference, Eto'o e Chelsea: le ultimissime

La Roma sta organizzando maxischermi per la finale di Conference, saranno 6mila i tagliandi a disposizione del club. Eto'o tifa Mourinho. Ore decisive per la cessione del Chelsea

ROMA - Grande attesa a Roma per la finale di Conference League che la squadra giallorossa giocherà il 25 maggio a Tirana contro il Feyenorrd. Molti i tifosi che andranno a vedere la finale, migliaia però quelli che resteranno a Roma la società è in costante contatto con il Comune per individuare delle aree dove installare dei maxischermi. Una sicuramente al vaglio è il Circo Massimo. Non ci sarebbero problemi di spazio, così come a Piazza del Popolo, l'altra area individuata e che ha risposto positivamente ai test della scorsa estate per l'Europeo. Fronte biglietti la Roma potrà avere a disposizione della Uefa circa 6mila tagliandi, 166 dei quali già regalati ai tifosi abbonati che erano in Norvegia nella disfatta contro il Bodo. Il resto dei biglietti verranno assegnati agli abbonati tramite un concorso indetto dalla Roma: la registrazione al concorso è già in corso. "Mourinho? Conoscendo lo Special One ora è felice, ma lui vuole vincere. La sua testa sarà già a trovare la strategia per vincere. E sono sicuro ci riuscirà". Lo ha detto Samuel Eto'o, ex attaccante dell'Inter e oggi presidente della Federcalcio del Camerun, a margine della conferenza stampa di presentazione della partita amichevole 'Integration Heroes Match' in programma lunedì 23 maggio. Mancano solo gli ultimi dettagli per l'acquisto del Chelsea da parte del consorzio statunitense con a capo Todd Boehly. Nell'attesa dell'ufficializzazione, che dovrebbe arrivare nel giro massimo di una settimana, emergono alcuni dettagli del contratto che verrà sottoscritto, contenente anche gli impegni che la nuova proprietà ha deciso di assumersi. Ascolta le news della mattina